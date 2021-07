ट्विटर हुआ डाउन, दुनियाभर में लोगों को एक्सेस करने में आ रही है दिक्कत

माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Twitter पर कई यूजर्स को दिक्कत पेज लोड करने में दिक्कत आ रही है. यूजर्स को ट्विटर ओपन करने पर पेज लोड ना लेने की दिक्कत आ रही है. इसको लेकर कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं. हालांकि कुछ फीचर्स को ट्विटर के डाउन होने के बावजूद यूजर्स एक्सेस कर पा रहे हैं.

Twitter को कुछ डेस्कटॉप पर एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है. कुछ यूजर्स ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोबाइल डिवाइस पर अच्छे से काम कर रहा है. मोबाइल ऐप से इसे एक्सेस करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है. ज्यादातर यूजर्स के अनुसार वो अपने टाइमलाइन को चेक नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा वो किसी-किसी पोस्ट के ट्विटर थ्रेड्स पर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. इसको लेकर वेबसाइट एक एरर का मैसेज यूजर्स को दिखा रहा है.

Downdetector's Tweet

एरर मैसेज में "Something went wrong, try reloading" लिखा हुआ आ रहा है. वेबसाइट डाउन को रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट Downdetector के मुताबिक ये दिक्कत सभी देशों में हो रही है. ये दिक्कत भारतीय समायनुसार 7:03am बजे से हो रही है. वेबसाइट के अनुसार 6,000 से ज्यादा यूजर्स ट्विटर के इस दिक्कत के बारे में रात से ही शिकायत कर रहे हैं. इसमें से 93 परसेंट शिकायत ट्विटर वेबसाइट को लेकर है.

ट्विटर ने कहा है ये अब प्रोफाइल पर विजिबल है. कुछ जगहों पर ट्विटर वेब के लोड लेने में दिक्कत आ सकती है. इसको लेकर कंपनी लगाकार काम कर रही है ताकि सबकुछ पहले की तरह नॉर्मल हो सकें.