Business Today Crypto Conclave: क्या है NFT और इसका भविष्य, एक्सपर्ट्स ने बताया

आज The Business Today Crypto Conclave का आयोजन किया गया है. इसमें एक सेशन "Of Creativity & Crypto: The NFT Craze!" का भी रखा गया है. इसमें NFT से जुड़ें कई एक्सपर्ट्स ने भाग लिया.

Crypto Conclave के इस सेशन में RARIO के को-फाउंडर Ankit Wadhwa, Guardian Link के को-फाउंडर Ramkumar Subramaniam, Bitinning के फाउंडर Kashif Raza और NFTicall के सीईओ Toshendra Sharma ने भाग लिया.

RARIO के सीईओ ने Ankit Wadhwa ने बताया कि आज हमलोग क्रिप्टोकरेंसी पर काफी बातचीत करते हैं. इसी तरह का NFT भी है. ये दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं. लेकिन, क्रिप्टो को आप पैसे की तरह मान सकते हैं जबकि NFT को एसेट्स की तरह देखना चाहिए.

NFTicall के सीईओ Toshendra Sharma ने कहा कि NFT एसेट्स रिस्की हो सकता है. NFT में कोई रिवर्स ट्रांजैक्शन नहीं किए जा सकते हैं. पसंद ना आने पर पैसे वापस का कॉन्सेप्ट NFT में नहीं है.

Bitinning के फाउंडर Kashif Raza ने कहा कि NFT में इनवेस्ट करने से पहले रिसर्च करें. ये आपका पैसा है इसलिए आपको सोच समझ कर लगाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि कई NFT सर्वाइव नहीं करेंगे. अभी दो तरह के NFT उपलब्ध है. इसमें एक लाइसेंस्ड और अन लाइसेंस्ड NFT शामिल हैं.

उन्होंने एक उदाहरण के जरिए बताया कि ताजमहल या दूसरे ऐतिहासिल स्थलों से अगर अभी लगभग 300 करोड़ की कमाई होती है तो इसे मेटावर्स में उपलब्ध करवा कर या NFT बना कर 300 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा कमाई की जा सकती है. RARIO के सीईओ ने Ankit Wadhwa ने कहा कि NFT में आप किसी कैरेक्टर को खरीद सकते हैं. अभी जैसे किसी क्रिकेट के कैरेक्टर को खरीदा जा सकता है आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप कई सारे कैरेक्टर खरीद एक फ्रेंचाइजी बनाई जा सकती है.

Guardian Link के को-फाउंडर Ramkumar Subramaniam ने बताया कि NFT का नाम दो-तीन साल पहले किसी ने सुना नहीं था. लेकिन, अब इसकी डिमांड बढ़ रही है. इसको लेकर अभी भी कई चैलेंज हैं.