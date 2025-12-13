CP Plus की बड़ी तैयारी, Qualcomm के साथ पार्टनरशिप, आ रहे दो खास सिस्टम

CP Plus ने अमेरिकी चिपसेट निर्माता कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इसकी मदद से कंपनी AI इनेबल सिक्योरिटी सॉल्यूशन लेकर आ रही है, जो साल 2026 के पहले क्वार्टर में देखने को मिलेंगे.
दोनों कंपनियां मिलकर AI इनेबल वीडियो सिक्योरिटी सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं. इस सॉल्यूशन की मदद से भारत के बिजनेस, ऑफिस या पब्लिक प्लेस को बेहतर सुरक्षा मिलेगी. साथ ही नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी भी कर सकेगा.
AI और ऑन-प्रिमाइसेस डेटा प्रोसेसिंग
अपकमिंग AI सॉल्यूशन असल में ऑनडिवाइस AI प्रोसेसिंग की सुविधा देगा. इससे डेटा डिवाइस के भीतर ही रहता है और बाहरी नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत को खत्म कर देता है. इससे डिवाइस मे डेटा सेफ रहता है. इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज में अटेंडेंस आदि लगाने के भी काम आ सकता है.
कहां-कहां यूज होगा से नया सिस्टम
AI इनेबल सॉल्यूशन से क्या-क्या होंगे फायदे
टेक्नोलॉजी फीचर्स
सीसीटीवी कैमरों में होगा शामिल
Qualcomm Insight Platform, जो एडवांस्ड AI का रूप है. इसको CP PLUS कैमरों में शामिल किया जाएगा, जिससे क्लाउड या एयर-गैप्ड ऑन-साइट इंटेलिजेंस मिलती है. यह लेटेंसी को घटाता है और सर्वर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है.
नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी भी कर सकेगा
लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड टेक्नोलॉजी नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी भी करता है. इसके लिए AI असिस्टेंस का यूज किया जाएगा. इससे कई सेक्टर में फायदा होगा. साथ ही रिस्पेशन आदि में यूज किया जा सकेगा.