CP Plus की बड़ी तैयारी, Qualcomm के साथ पार्टनरशिप, आ रहे दो खास सिस्टम

CP Plus ने AI इनेबल सिक्योरिटी सॉल्यूशन तैयार करने के लिए अमेरिकी चिपसेट निर्माता कंपनी क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है. अब दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी और अगले साल के पहले क्वार्टर में लॉन्चिंग करेंगे. कंपनी का दावा है कि इससे सिक्योरिटी बेहतर और कुछ काम AI की मदद से कराए जा सकेंगे.

CP Plus आने वाले दिनों में AI इनेबल सिक्योरिटी सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं. (Photo:cpplusworld.com )

CP Plus ने अमेरिकी चिपसेट निर्माता कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इसकी मदद से कंपनी AI इनेबल सिक्योरिटी सॉल्यूशन लेकर आ रही है, जो साल 2026 के पहले क्वार्टर में देखने को मिलेंगे. 

दोनों कंपनियां मिलकर AI इनेबल वीडियो सिक्योरिटी सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं. इस सॉल्यूशन की मदद से भारत के बिजनेस, ऑफिस या पब्लिक प्लेस को बेहतर सुरक्षा मिलेगी. साथ ही नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी भी कर सकेगा. 

AI और ऑन-प्रिमाइसेस डेटा प्रोसेसिंग

अपकमिंग AI सॉल्यूशन असल में ऑनडिवाइस AI प्रोसेसिंग की सुविधा देगा. इससे डेटा डिवाइस के भीतर ही रहता है और बाहरी  नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत को खत्म कर देता है. इससे डिवाइस मे डेटा सेफ रहता है. इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज में अटेंडेंस आदि लगाने के भी काम आ सकता है. 

यह भी पढ़ें: फ़ोन बंद होने के बाद भी चालू! कैसे चलता है फर्जी स्मार्टफोन शटडाउन स्कैम?

कहां-कहां यूज होगा से नया सिस्टम 

  • इंडस्ट्रियल साइट पर निगरानी के काम आएगा.
  • बड़े इवेंट्स में भीड़ का अनुमान लगाना. 
  • खतरनाक स्थितियों का अनुमान लगाना और उस पर अलर्ट देना. 

AI इनेबल सॉल्यूशन से क्या-क्या होंगे फायदे 

  • एफिशिएंसी और बिजनेस इंटेलिजेंस को भी मजबूत करना. 
  • रिटेलर्स फुटफॉल पैटर्न को एनालाइज करना.  
  • पब्लिक प्लेस पर आने वाले विजिटर्स की जानकारी को एनालाइज करना.
  •  Merlin AI टूल्स की मदद से ऑडिट को ऑटोमैटिक कर सकते हैं. 

टेक्नोलॉजी फीचर्स

  • एज AI प्रोसेसिंग: लेटेंसी और सर्वर निर्भरता कम करना है.
  • एयर-गैप्ड आर्किटेक्चर: सेंसटिव डेटा ऑन-साइट सेफ रहेगा. 
  • LLM-आधारित जनरेटिव AI असिस्टेंट: नेजुरल लैंग्वेज में क्वेरी करेगा. 

सीसीटीवी कैमरों में होगा शामिल 

Qualcomm Insight Platform, जो एडवांस्ड AI का रूप है. इसको CP PLUS कैमरों में शामिल किया जाएगा, जिससे क्लाउड या एयर-गैप्ड ऑन-साइट इंटेलिजेंस मिलती है. यह लेटेंसी को घटाता है और सर्वर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है. 

यह भी पढ़ें: Google की बड़ी तैयारी, स्मार्टफोन के लिए नया फीचर, लंबे सफर में ज्यादा चलेगी बैटरी

नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी भी कर सकेगा 

लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड टेक्नोलॉजी नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी भी करता है. इसके लिए AI असिस्टेंस का यूज किया जाएगा. इससे कई सेक्टर में फायदा होगा. साथ ही रिस्पेशन आदि में यूज किया जा सकेगा. 

