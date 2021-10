PUBG: New State इस दिन डाउनलोड के लिए होगा उपलब्ध, जानिए कैसा होगा गेम

PUBG: New State कब लॉन्च होगा इसका ऐलान हो चुका है. PUBG: New State पब्लिशर Krafton ने ऐलान किया है कि 11 नवंबर को PUBG: New State जारी किया जाएगा.

साउथ कोरियन कंपनी Krafton Inc ने कहा है कि ये नया मोबाइल गेम एंड्रॉयड और iOS के लिए उपलब्ध होगा. इसे 200 देशों में एक साथ लॉन्च किया जाएगा.

भारत में इसका ऐलान पहले ही हो चुका है, इसलिए जाहिर है ये गेम भारत में भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. Krafton Inc के मुताबिक इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पर की जाएगी.

कंपनी ने कहा है कि 29-30 अक्टूबर को 28 देशों में फाइनल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. आपको बता दें कि कंपनी ने फरवरी में ही PUBG New State का ऐलान किया था.

कंपनी ने दावा किया था कि इस गेम को एंड्रॉयड और iOS पर 50 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन मिले हैं. भारत में भी इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन कराया गया है.

PUBG New State को पबजी मोबाइल के सिक्वेल के तौर पर समझ सकते हैं. इस गेम का सेट 2051 का है और इसमें फ्यूचरिस्टिक वेपन्स और टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी.

कंपनी ने कहा है कि गेम प्ले में नेक्स्ट जेनेरेशन ग्राफिक्स दिए जाएंगे. कंपनी ने कहा है कि मोबाइल डिवाइस में बेहतर गेमिंग एक्स्पीरिएंस के लिए नई रेंडरिंग टेक्नोलॉजी और गन प्ले सिस्टम को ऐड किया गया है.

Krafton Inc के सीईओ ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि PUBG New State में पबजी के ही कोर वैल्यू हैं और ये ग्लोबल मार्केट में दूसरे गेम्स से टक्कर लेगा.

ये भी एक बैटल रॉयल ही गेम होगा और और इसमें वेपन कस्टमाइजेशन, ड्रोन स्टोर और नए तरीके के प्लेयर रिक्रूटमेंट सिस्टम दिए जाएंगे.

इस गेम में चार नए मैप्स होंगे जिनमें फ्यूचर सेट Troi और इरैंगल होंगे. कंपनी ने कहा है कि इसमें लगातार नए अपडेट के साथ नए कंटेंट भी जुड़ते रहेंगे औ गेम प्ले को पहले से बेहतर किया जाएगा.