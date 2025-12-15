लॉन्चिंग से पहले OnePlus 15R के दाम आए सामने, लीक्स रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च होने जा रहा है. यह हैंडसेट OnePlus 15 सीरीज का सस्ता हैंडसेट होगा. अब न्यू लीक्स में कीमत के बारे में बताया है. टिप्स्टर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है कि बेस वेरिएंट 47,000 रुपये में सेल होगा, हालांकि अभी तक कंपनी ने ऑफिशियल कीमत का खुलासा नहीं किया है.

OnePlus 15R के कई फीचर्स का कंपनी ने खुलासा कर दिया है. कंपनी ने ऑफिशियली इसके कलर वेरिएंट, मोबाइल चिपसेट, बैटरी कैपिसिटी और कैमरे आदि के बारे में बता दिया है. कंपनी ने इसमें जम्बो बैटरी का यूज किया है, जो 7400mAh की बैटरी दी है.

OnePlus 15R में बैंक ऑफर्स का भी फायदा

वनप्लस के इस अपकमिंग हैंडसेट के साथ बैंक ऑफर्स भी मिलेगा. बैंक ऑफर्स के तहत 3 और 4 हजार रुपये तक का इंस्टैंट कैशबैक हासिल किया जा सकेगा. हालांकि फाइनल पाइसिंग क्या होगी, उसके बारे में कंपनी आने वाले दिनों में बताएगी.

OnePlus 15R के स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus की तरफ से पहले ही कंफर्म किया जा चुका है कि OnePlus 15R में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जो ऑटो फोकस के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह वनप्लस R सीरीज में आने वाला अब तक का सबसे एडवांस्ड सेल्फी कैमरा है. OnePlus 15 में सेल्फी कैमरे के लिए Sony IMX709 सेंसर का यूज किया है, वहीं OnePlus 15R को लेकर अफवाह है कि इसमें OmniVision सेंसर का यूज किया जाएगा.

165Hz का रिफ्रेश रेट्स

कंपनी की तरफ से पहले ही कंफर्म किया जा चुका है कि उसमें 165Hz के रिफ्रेश रेट्स वाला डिस्प्ले मिलेगा. इसमें 165Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. यह हैंडसेट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा. इसको लेकर कंपनी ने दावा किया है दुनिया का पहला ऐसा फोन होगा, जिसमें इस प्रोसेसर का यूज किया जाएगा.

OnePlus 15R का कैमरा

OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें 50 Megapixel का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो 120fps पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकेगा. सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है. इसमें IP68 और IP69 रेटिंग मिलेगी.

