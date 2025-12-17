OnePlus 15R भारत में आज होगा लॉन्च, इतनी होगी कीमत और मिलेंगे कमाल के फीचर्स

OnePlus भारत में आज अपना नया हैंडसेट लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम OnePlus 15R होगा. इससे कुछ दिन पहले कंपनी भारत में OnePlus 15 को लॉन्च कर चुकी है और अब इस सीरीज का एक सस्ता हैंडसेट लॉन्च होने जा रहा है. इस हैंडसेट के बहुत से फीचर्स का खुलासा खुद कंपनी ऑफिशियली कर चुकी है और कीमत का खुलासा आज हो जाएगा.

OnePlus 15R में 32MP का सेल्फी कैमरा होगा और यह R सीरीज में पहली बार कंपनी 32MP का यूज कर रही है. कंपनी ने अभी तक कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में टिप्स्टर का हवाला देकर लीक्स कीमत के बारे में बताया है.

OnePlus 15R की संभावित कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में यह हैंडसेट दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होगा, जिसकी शुरुआती कीमत 47 हजार रुपये हो सकती है. इसके अलावा बैंक ऑफर्स आदि मिलेंगे. भारत में यह लॉन्चिंग शाम 7 बजे होगी.

टैबलेट भी लॉन्च होगा

17 दिसंबर यानी आज के इवेंट में कंपनी न्यू टैबलेट को भी अनवील करेगी, जिसका नाम OnePlus Pad Go 2 होगा. इसकी सेल 18 दिसंबर से शुरू होगी.

OnePlus 15R का रिफ्रेश रेट्स

OnePlus 15R में 165Hz रिफ्रेश रेट्स डिस्प्ले मिलेगा, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम करेगा. इस अपकमिंग हैंडसेट में 7400mAh की बैटरी मिलेगी. यह फुल डे बैटरी बैकअप देगा. इसकी जानकारी खुद कंपनी ने शेयर की है.

OnePlus 15R का चिपसेट

OnePlus 15R में पावरफुल चिपसेट का Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट का यूज किया जाएगा. कंपनी ने दावा किया है कि यह दुनिया का पहला ऐसा हैंडसेट है, जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 का इस्तेमाल होगा.

कंपनी ने मजबूती पर किया फोकस

वनप्लस ने अपने लेटेस्ट अपकमिंग हैंडसेट में मजबूती का ध्यान रखा है. इसमें बेहतर ड्यूरेबिलिटी, वॉटर रेसिस्टेंस, डस्ट रेसिस्टेंस आदि बनाने के लिए कई IP रेटिंग हासिल की है. इसमें IP66/68/69K रेटिंग है.

OnePlus 15R का कैमरा

OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा सेंसर मिलेंगे. इसमें प्राइमरी कैमरा 50MP और फ्रंट कैमरा 32MP का मिलेगा.

