आ रहा सस्ता OnePlus 15R, मिलेगा पावुरफुल प्रोसेसर, बैटरी और 32MP का सेल्फी कैमरा, कंपनी ने किया कंफर्म

OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें कई दमदार फीचर्स मिलेंगे. अधिकतर फीचर्स का खुलासा कंपनी ने कर दिया है, जिसमें बताया है कि इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट का यूज किया है. इसके अलावा 7400mAh की बैटरी दी गई है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

OnePlus 15R 17 दिसंबर को लॉन्च होगा. (Credits: OnePlus)
OnePlus 15 को कंपनी ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है और अब कंपनी इस सप्ताह अपना न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है. इस हैंडसेट का नाम OnePlus 15R है. यह हैंडसेट 17 दिसंबर को बेंगलुरू में होगा. इसके साथ ही कंपनी OnePlus Pad Go 2 को भी अनवील करेगी. यह OnePlus 15 सीरीज का सस्ता हैंडसेट होगा. 

OnePlus 15R में कई दमदार फीचर्स, बड़ी बैटरी और कई अच्छे फीचर्स मिलेंगे.  कंपनी ने खुद ऑफिशियल पोर्टल पर लॉन्चिंग से पहले कई फीचर्स का खुलासा कर दिया है. इसमें कैमरा, सेल्फी कैमरा और बैटरी आदि की जानकारी दी है. साथ कंपनी बता चुकी है कि यह तीन कलर वेरिएंट में दस्तक देगा. 

OnePlus 15R में पावरफुल प्रोसेसर 

OnePlus 15R में क्वालकॉम Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट का यूज किया जाएगा. साथ ही कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा हैंडसेट है, जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 का यूज किया है. इसमें टच रिस्पोंस, G2 Wifi चिपसेट का भी यूज किया है, जिसको लेकर खुद कंपनी ने जानकारी शेयर की है. 

यह भी पढ़ें: Vivo X300 Pro Review: नेक्स्ट लेवल कैमरा एक्सपीरिएंस, स्मार्टफोन नहीं मुकाबला DSLR से है!

OnePlus 15R में मिलेगा 165Hz रिफ्रेश रेट्स 

OnePlus 15R के डिस्प्ले साइज को लेकर तो कंपनी ने ऑफिशियली खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह स्मार्टफोन 165Hz रिफ्रेश रेट्स के साथ आता है. इस सेगमेंट में आने वाली यह पहली 165Hz रिफ्रेश रेट्स वाला डिस्प्ले दिया गया है. 

OnePlus 15R में दी है बड़ी बैटरी 

OnePlus 15R  के अंदर 7400mAh की बैटरी दी गई है. इसकी मदद से यूजर्स को फुल डे बैटरी लाइफ मिलेगी. इसकी जानकारी खुद कंपनी ने शेयर की है. 

OnePlus 15R की बेहतर ड्यूरिबिलिटी 

OnePlus 15R को बेहतर ड्यूरेबिलिटी, वॉटर रेसिस्टेंस, डस्ट रेसिस्टेंस आदि बनाने के लिए कई IP रेटिंग हासिल की है. इसमें IP66/68/69/69K है. 

मिलेगा Oxygen OS 16 

OnePlus 15R के साथ यूजर्स को बेहतर ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) 16 मिलेगा. इस OS में कई अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: लॉन्च हुआ सबसे बड़ी बैटरी वाला OnePlus का 5G स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

OnePlus 15R का कैमरा 

OnePlus 15R में बैक पैनल पर डु्अल रियर कैमरा सेंसर मिलेगा, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा. इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. बताते चलें कि OnePlus 13R में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया था. 

OnePlus 15R में  सेल्फी कैमरा से ही 30Fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा. OnePlus 15R की सेल Amazon.in पर सेल शुरू होगी. 

