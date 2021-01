OnePlus फिटनेस बैंड का टीजर जारी, Mi Band 5 को मिलेगी टक्कर

चीनी स्मार्टफोन मेकर OnePlus ने फिटनेस बैंड का टीजर जारी कर दिया है. पिछले कुछ दिनों से OnePlus के फिटनेस बैंड से जुड़ी रिपोर्ट्स आ रही थीं और अब ये कन्फर्म हो चुका है. कंपनी ने इसे लेकर पहला टीजर जारी किया है.

कंपनी ने ये नहीं बताया है कि इस फिटनेस बैंड को क्या कहा जाएगा या इसमें क्या खासियत होगी. हालांकि कंपनी ने OnePlus Band के लिए Notify Me का ऑप्शन दिया है. भारत में ये फटनेस बैंड जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है.

कंपनी द्वारा शेयर किए गए पहले टीजर से इस स्मार्ट बैंड के डिजाइन की एक झलक भी मिली है. वन प्लस इंडिया की वेबसाइट पर भी इसके लिए Notify Me का ऑप्शन एनेबल किया गया है. यहां एक क्विज खेलने का भी ऑप्शन है जिसमें हिस्सा लेकर डिवाइस जीतने का चांस दिया जाएगा.

