OnePlus Nord का स्पेशल एडिशन 14 अक्टूबर को होगा लॉन्च, ये होगी खासियत

OnePlus इसी हफ़्ते एक इवेंट आयोजित कर रही है. 14 अक्टूबर को वर्चुअल इवेंट में OnePlus 8T 5G लॉन्च किया जाएगा. लेकिन इसी के साथ ही OnePlus Nord का भी एक स्पेशल इवेंट कंपनी लॉन्च कर सकती है.

OnePlus ने एक टीज़र जारी किया है जिसमें OnePlus Nord का स्पेशल एडिशन देखा जा सकता है. टीज़र से ये साफ़ है कि OnePlus Nord का सैंडस्टोन ब्लैक कलर वेरिएंट लॉन्च किया जा सकता है.

OnePlus ने पत्थरों के बीच OnePlus का लोगों और सैंड पर अपना लोगों बतौर टीज़र पोस्ट किया है. इससे साफ़ ज़ाहिर है कि ये OnePlus Nord का सैंडस्टोन वेरिएंट होगा.

ग़ौरतलब है कि OnePlus अपने शुरुआती दौर में सैंडस्टोन बैक वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च करती रही है. इसके बाद ट्रेंड बदला और ग्लास मेटल डिज़ाइन के साथ कंपनी ने फ़ोन लॉन्च किया.

Inspiration for beautiful design can be seen everywhere. Like here, for example. #OnePlusNord



