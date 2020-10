14 अक्टूबर को OnePlus का बजट वायरलेस इयरफोन्स होगा लॉन्च, टीज़र जारी

OnePlus ने अफोर्डेबल इयरफोन्स का लॉन्च डेटा कन्फर्म कर दिया है. इस चीनी कंपनी ने एक ट्वीट में आने वाले इयरफोन्स का टीज़र पोस्ट किया है. ये संभवतः OnePlus Buds Z होगा और इसे 14 अक्टूबर को लॉन्च किया जा रहा है.

ट्विटर पर पोस्ट किए गए इमेज में इयर बड देखा जा सकता है. यहां लिखा है, ‘new world of sound’. सिलिकॉन टिप को एनलार्ज करके कंपनी ने टीजर बनाया है.

हालाँकि टीज़र में OnePus Buds Z का नाम नहीं लिखा है. लेकिन काफ़ी समय से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कंपनी एक OnePlus Buds Z नाम से अफोर्डेबल इयरफोन्स लॉन्च कर सकती है.

हाल ही में टिप्स्टर इशान अग्रवाल ने एक ट्वीट में कहा था कि 14 अक्टूबर को OnePlus पाँच नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है. चूँकि इसी दिन कंपनी OnePlus 8T भी लॉन्च कर रही है, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है.

14 अक्टूबर को OnePlus 8T लॉन्च किया जाएगा और इसी के साथ कंपनी OnePlus Bud Z वायरलेस इयरफोन्स भी लॉन्च कर सकती है.

A whole new world of sound. Coming soon.