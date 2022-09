Nothing Phone 1 के बाद कंपनी ला रही कुछ खास, पेश किया Ear Stick, जानिए कब होगा लॉन्च

Nothing Ear Stick: स्मार्टफोन और ईयरबड्स लॉन्च कर चुकी कंपनी Nothing एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है. कंपनी ने इस प्रोडक्ट को रिवील भी कर दिया है, जो इस साल के अंत तक लॉन्च होगा. हम बात कर रहे हैं Nothing Ear Stick की, जिसे कंपनी ने लंदन फैशन वीक में रिवील किया है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Nothing Ear Stick का डिजाइन रिवील