कार में Wifi, चोरी से बचाव, ओवर स्पीड अलर्ट... बड़े काम का है JioMotive, इतनी है कीमत

कार और उसमें बैठे अपनों की सेफ्टी और सुविधा के लिए Jio का एक खास डिवाइस यूज कर सकते हैं. ये डिवाइस JioMotive है. इस डिवाइस की मदद से पूरी कार में Wifi सपोर्ट, लोकेशन ट्रैकिंग, हाई स्पीड अलर्ट और लो बैटरी जैसे अलर्ट मिलते हैं.
Jio का यह प्रोडक्ट पहले ही लॉन्च हो चुका है और अब कई प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ मिल रहा है. इसको कार में इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है और सेटअप करना भी काफी सिंपल है. यह eSIM सपोर्ट के साथ आता है.
JioMotive की कीमत
JioMotive की कीमत 5,609 रुपये है और ऐमेजॉन इंडिया पर यह साढ़े तीन हजार रुपये में मिल रहा है. बैंक ऑफर्स के साथ इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी. यह डिवाइस ई-सिम सपोर्ट के साथ आता है. पहले साल के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. .
JioMotive के खास फीचर्स
OBD सपोर्ट के साथ आता है JioMotive
JioMotive, एक प्लग-एंड-प्ले ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (OBD) डिवाइस है. यह डिवाइस कार के OBD-II पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है और इसमें एक इन-बिल्ट Jio eSIM सपोर्ट मौजूद है. इसको आमतौर पर स्मार्टफोन पर JioThings App के माध्यम से मैनेज किया जाता है.
OBD क्या होता है?
OBD किसी भी कार का एक कंप्यूटर सिस्टम होता है. यह इंजन और उसके पार्ट्स की परफोर्मेंस को मॉनिटरिंग करता है और गड़बड़ी होने पर उसकी जानकारी भी देता है. कार में एक पोर्ट (OBD-II पोर्ट) दिया जाता है, जिसमें सर्विस सेंटर OBD केबल के जरिए अटैच करती है और कार के बारे में जानते हैं.