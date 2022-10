iPhone 14 Plus की सेल भारत में शुरू, इतने हजार रुपये है कैशबैक, मिल रहे कई ऑफर्स

iPhone 14 Plus Price in India: ऐपल के लेटेस्ट फोन्स में से एक iPhone 14 Plus आज से सेल पर उपलब्ध है. इस फोन को आप ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट और दूसरे रिसेलर्स से खरीद सकते हैं. इसमें आपको बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी मिलती है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और फीचर्स.

