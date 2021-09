iOS 15 सभी के लिए उपलब्ध, ऐसे करें डाउनलोड, जानें खास फीचर्स

iOS 15 का अपडेट आ चुका है. iPad OS 15 और watchOS 8 का अपडेट भी उपलब्ध है. अगर आपने अब तक इसे अपडेट नहीं किया है तो अब कर सकते हैं.

एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट हम आपको बता देंगे कि किनमें नया अपडेट मिलेगा और किन डिवाइस में अपडेट नहीं मिलेगा. नए सॉफ्टवेयर में क्या खास फीचर्स मिलेंगे उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे.

अपने iPhone या iPad में नया सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए सेटिंग्स में जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करके सॉफ्टवेयर अपडेट करना है. अगर आपने हाल ही में कोई अपडेट अपने फोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे ऊपर आपको iOS 14.8 इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा.

हालांकि आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम में iOS 15 अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा. अपडेट 4 से 5 जीबी का है. वाईफाई पर इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें तो बेहतर होगा.

एक अच्छी प्रैक्टिस ये भी है कि अगर आप अपने फोन का बैकअप ले कर रखें तो ज्यादा बेहतर है. हालांकि अपडेट के दौरान डेटा लॉस की उम्मीद कम होती है, लेकिन अगर डेटा लॉस होता भी है तो आपके पास बैकअप रहेगा.

iOS 15 में दिए जाने वाले कुछ खास फीचर्स की बात करें तो इस बार नोटिफिकेशन्स में आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. डु नॉट डिस्टर्ब को फोकस मोड के नाम से लाया गया है.

नोटिफिकेशन्स अब कैटिगरी और ऐप वाइज क्लब हो कर मिलेंगे. आप चाहें तो प्रायॉरिटी सेट कर सकते हैं कि कब किन ऐप्स के नोटिफिकेशन्स दिखाए जाएं और कब नहीं.

सफारी ब्राउजर में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. यूआरएल बॉक्स बॉटम में कर दिया गया है और प्राइवेसी रिपोर्ट भी आसानी से देख सकते हैं.

फेस टाइम में ग्रुप कॉलिंग का लिंक आप किसी को सेंड करके उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा ऐप स्टोर में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं.

इसके साथ ऐपल कार प्ले में भी फोकस मोड देखने को मिलेगा. कुछ नए वॉलपेपर्स भी दिए गए हैं, लेकिन डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इसी तरह iOS 15 के साथ भी डिजाइन और लेआउट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. देखने में ये पहले ही तरह ही लगता है और इसमें कुछ खास नहीं है.

ऐपल मैप्स में कुछ दिलचस्प फीचर्स जरूर मिले हैं, लेकिन भारत में ऐपल मैप्स लोग उतना यूज नहीं करते हैं. अब iOS 15 के साथ ऐपल मैप्स में 3D व्यू मिलेगा.

इन iPhone मॉडल्स में दिया जाएगा iOS 15 का अपडेट

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE,iPhone SE (2020)