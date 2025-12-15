scorecardresearch
 
ऑनलाइन गेमिंग का चस्का, 5 साल तक चला ठगी का खेल, गंवा दिए 75 लाख रुपये

साइबर ठगी का एक अनोखा केस सामने आया है, जो पूरे 5 साल तक चला. विक्टिम ने इस पूरे मामले में टोटल 75 लाख रुपये की ठगी का सामना किया. विक्टिम को ऑनलाइन बेटिंग की मदद से मोटी कमाई करने का लालच दिया और आखिर में जाकर विक्टिम का बैंक खाता खाली कर दिया. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

5 साल तक चला साइबर ठगी का खेल. (Photo: Unsplash.com)
साइबर ठगी का एक हैरान कर देने मामला सामने आया है, जहां विक्टिम को बड़ी ही चालाकी से शिकार बनाया है. विक्टिम को साइबर ठग ने एक नहीं दो बार शिकार बनाया है. विक्टिम के साथ 5 साल तक ठगी होती है और उनको पता भी नहीं पता. आखिर में वह 75 लाख रुपये की ठगी का शिकार हुए. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

तेलंगाना के सिंकदराबाद में रहने वाले 32 साल के विक्टिम को एक शख्स का WhatsApp पर मैसेज आया. यह मैसेज साल 2021 में आया था. मैसेज करने वाले ने खुद को प्रमोशनल ऑनलाइन बेटिंग गेम्स का स्टाफ बताया. इसके बाद उसने बताया कि वह क्रिकेट, तीन पत्ती और कसिनो जैसे गेम्स में बेटिंग लगाते हैं और मोटी कमाी करते हैं. इसके बाद उन्होंने बताया कि वह Fivestar Cricket Aviator Flight Game  से जरूर है मोटी रकम कमा सकते हैं. 

शुरुआत में 10 हजार रुपये का इनवेस्टमेंट किया 

विक्टिम ने शुरुआत मनें 10 हजार रुपये की इनवेस्टमेट की और उसे कुछ रुपये रिटर्न के रूप में भी मिले. इसके बाद विक्टिम को यकीन हो गया है कि यह सही काम है. इसके बाद विक्टिम ने अलग-अलग बैंक खातों के जरिए रुपये लगा दिए. इसके बाद उसके सारे रुपये डूब गए. 

Advertisement

साल 2022 में शख्स से दोबारा बातचीत हुई 

इसके बाद साल 2022 में उस शख्स के साथ दोबारा बातचीत शुरू हुई. फिर उसने दूसरे प्लेटफॉर्म की जानकारी दी और रुपये लगाने के लिए राजी कर लिया. इसके बाद विक्टिम ने शुरुआत बेहद ही छोटे अमाउंट से की और साल 2025 आने तक उन्होंने टोटल 75 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खाते, UPI और नंबर्स पर ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद जब उसने अपने रुपये निकालने की कोशिश की तो उसको पता चला कि वह ठगी का शिकार हो चुका है. 

लोगों को बचाने के लिए तेलंगाना पुलिस ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की

  • आम पब्लिक को गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग और कसीनो प्लेटफॉर्म से दूर रहने को कहा है. आम लोगों को इन ऑनलाइन गेम्स ना खेलने और उनसे दूर रहने का सलाह दी गई है. 
  • आमतौर पर साइबर ठग भोले-भाले लोगों को ठगने के लिए WhatsApp, Telegram, SMS या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लूटने का काम करते हैं. यहां वे मोटी कमाई करने का लालच देते हैं, जिसके चक्कर में कई लोग फंस जाते हैं. 
  • शुरुआत में साइबर ठग लोगों का भरोसा जीतने के लिए कुछ रुपये रिटर्न कर देते हैं. इसके बार भरोसा जीतने के बाद वे मोटी रकम इनवेस्टमेंट करने को कहते हैं. ये रकम वह अलग-अलग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने को कहते हैं.
  • ये सभी प्लेटफॉर्म गैरकानूनी होती हैं. एक बार बड़ा अमाउंट ट्रांसफर होने के बाद वे अपने प्लेटफॉर्म और कॉन्टैक्ट नंबर्स को बंद कर देते हैं.  
  • सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कम समय में मोटी रकम कमाने वाले मैसेज और फर्जी दावों में ना आएं. ये साइबर ठगों की चाल होती है, जहां वे बड़ी ही चालाकी से लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर उनका बैंक खाता खाली कर देते हैं. 
