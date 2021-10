स्विच ऑफ होने के बाद भी iPhone को इस तरह ढूंढ सकते हैं

इन दिनों लगभग सभी स्मार्टफोन्स में इनबिल्ट ट्रैकर फीचर दिया जाता है जो स्मार्टफोन खोने पर लोकेट करन के काम आता है. हालांकि ये फीचर फोन ऑफ होने के बाद काम नहीं करता है. ऐसे में इस फीचर से यूजर्स को कोई खास फायदा नहीं होता.

अब बात करते हैं ऐपल द्वारा दिए गए नए फीचर के बारे में. दरअसल आईफोन को स्विच ऑफ होने के बावजूद ट्रैक किया जा सकता है. ये फीचर यूजर्स के लिए काफी अहम और जरूरी भी है. ये काम कैसे करता है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में स्टेब बाइ स्टेब आपको बताते हैं.

iPhone में दिए गए Find my के जरिए यूजर्स फोन ट्रैक कर सकते हैं. iOS 15 अपडेट के बाद इसमें ऐसा फीचर ऐड कर दिया गया कि फोन ऑफ होने के बाद भी ट्रैक किया जा सकता है.

हालांकि ये फीचर सभी iPhone के लिए नहीं है. इन मॉडल्स में ये फीचर काम करेगा. iPhone 11 सीरीज और इनसे ऊपर के सभी आईफोन मॉडल्स में ये फीचर काम करेगा.

इस फीचर को चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप फोन को स्विच ऑफ करते वक्त चेक करें. फोन को स्विच ऑफ करने के लिए आप कीज प्रेस करते हैं. डिस्प्ले पर Slied to power off का ऑप्शन मिलता है.

Slide to power off के ठीक नीचे आपको दिखेगा कि Findable है या नहीं. अगर फोन फाइंडेबल होगा तो यहां iPhone Findable after power off लिखा होगा.

अगर ये ऑन नहीं है तो आप इसे मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं. फोन की सेटिंग्स में जा कर Find my सर्च करें. यहां अगर ये ऑफ है तो इसे ऑन कर दें.

अब अगर आपको फोन ढूंढना है तो Find My ऐप यूज करते हुए आईफोन को ऑफ होने के बावजूद लोकेट कर सकते हैं. iCloud वेबसाइट के जरिए भी आप इसे चाहें तो लोकेट कर सकते हैं.