Facebook का नया फीचर, अब टेक्स्ट पोस्ट को कर सकेंगे आर्काइव और एक्स्पोर्ट

Facebook ने एक नया फीचर जारी किया है. ये फीचर दुनिया भर में जारी किया जा रहा है. दरअसल इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने पोस्ट को एक्स्पोर्ट कर सकते हैं.

यूजर्स फेसबुक पोस्ट को आर्काइव कर सकते हैं. इसके अलावा पोस्ट को गूगल डॉक्स, वर्ड प्रेस और ब्लॉगर में पोस्ट को एक्स्पोर्ट भी किया जा सकता है.

गौरतलब है कि फेसबुक ने पिछले साल यूजर्स के लिए अपने फोटोज को गूगल फोटोज में डायरेक्ट एक्स्पोर्ट करने का फीचर दिया था. इसी तरह अब कंपनी फेसबुक पोस्ट के साथ करने जा रहा है.

Facebook पोस्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए यूजर्स को फेसबुक सेटिंग्स में जाना है. इसके बाद Your Facebook Information पर टैप करें. यहां आपको Transfer a copy of your information का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.

इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप कहां एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. यहां आप गूगल डॉक्स, वर्ड प्रेस और ब्लॉगर का ऑप्शन मिलेगा. अब यहां आपको अपने अकाउंट (गूगल डॉक्स, वर्ड प्रेस या ब्लॉगर) से लॉग इन कर सकते हैं. कन्फर्म करने के बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा.

फेसबुक ने कुछ साल पहले डेटा शेयरिंग को लेकर ऐलान किया था. इस क्रॉस प्लैटफॉर्म डेटा शेयरिंग के तहत लोगों को फेसबुक से दूसरे प्लैटफॉर्म जैसे ऐपल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हैं. यानी अलग अलग प्लैटफॉर्म पर फेसबुक का डेटा ट्रांसफर किया जा सके.

हालांकि इस फीचर के तहत पोस्ट आर्काइव और एक्स्पोर्ट किए जा सकेंगे, इनमें कॉमेन्ट्स शामिल नहीं होंगे. इस फीचर से उन लोगों को फायदा मिलेगा जो अपने नोट्स या पोस्ट शेयर करना चाहते हैं.