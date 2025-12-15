शुरू हुई ईयर एंड सेल, टीवी से फ्रिज तक, मिल रहा 70 परसेंट तक का ऑफ

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल विजय सेल्स पर End of Year Sale की शुरुआत हो चुकी है. सेल का बैनर ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट है, जहां बताया है कि इस पर 70 परसेंट तक का ऑफ मिल रहा है.

और पढ़ें

सेल के दौरान स्मार्टफोन, समेत कंज्यूमर एप्लाइसेंस के सभी प्रोडक्ट शामिल हैं. इस सेल में टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि को सस्ते में खरीदा जा सकेगा. इस सेल में लैपटॉप और एयर प्यूरिफायर भी मिलेंगे.

मिल रहे हैं बैंक ऑफर्स

एंड ऑफ ईयर सेल के साथ बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे. अलग-अलग बैंक कार्ड पर अलग-अलग डील्स को लिस्टेड किया गया है. HDFC पर मैक्सिमम 7500 रुपये का डिस्काउंट हासिल किया जा सकेगा. इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर भी ऑफर मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: Spam Calls से परेशान, स्मार्टफोन की सेटिंग्स में तुरंत करें ये एक बदलाव

iPhone पर मिल रहा है बंपर ऑफर

विजय सेल्स की सेल पर iPhone पर बंपर ऑफर मिल रहा है.इस सेल के दौरान Apple MacBook Air M2 चिपसेट, iPhone 16e, iPhone Air, Air Pods Pro आदि को शामिल किया गया है. बैंक ऑफर्स का यूज करके इनकी कीमत और भी कम किया जा सकेगा.

Advertisement

स्मार्ट टीवी पर मिल रहा है बंपर ऑफर

स्मार्ट टीवी पर बंपर ऑफर मिल रहा है, विजय सेल्स की सेल के दौरान टीवी को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. QLED TV को 10,590 रुपये में खरीदा जा सकेगा. यहां पर ढेरों ब्रांड के टीवी मौजूद हैं.

वॉशिंग मशीन भी मौजूद

सेल के दौरान वॉशिंग मशीन को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. यहां पर 8990 रुपये में वॉशिंग मशीन को खरीदा जा सकेगा, यह जानकारी विजय सेल्स पर लिस्ट है.

यह भी पढ़ें: लॉन्च हुआ सबसे बड़ी बैटरी वाला OnePlus का 5G स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

एयर प्यूरिफायर भी मौजूद

सेल के दौरान एयर प्यूरिफायर भी लिस्टेड हैं. 5200 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ कई प्यूरिफायर मिल रहे हैं. इनकी मदद से घर की हवा को साफ रख सकते हैं.

---- समाप्त ----