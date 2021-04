एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink: भारत में फंसा पेंच

एलॉन मस्क की टेस्ला जिस तरह से भारत में काफी समय से नहीं आ पा रही है, अब उसी तरह Starlink के साथ हो रहा है. Starlink की वेबसाइट हाल ही में भारत में लाइव हो चुकी है. लेकिन अब लग रहा है कि इसमें काफी समय है.

Starlink एलॉन मस्क की कंपनी है जिसके तहत सैटेलाइट से इंटरनेट देने की व्यव्स्था की जाती है. भारत में इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. लेकिन अब इसमें एक पेंच है.

रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने Starlink इंटरनेट सर्विस को सिक्योरिटी चेक की लिस्ट में डाल दिया है. यानी अब ये सर्विस तब तक नहीं शुरू हो सकती जब तक इसे DoT से क्लियरेंस न मिल जाए.

दरअसल हाल ही में ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम यानी BIF ने स्टारलिंक पर ये आरोप लगाया है कि एलॉन मस्क की ये कंपनी भारतीय रेग्यूलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करती है.

गौरतलब है कि BIF ने कुछ समय पहले ही टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के पास पिटिशन दाखिल किया था. इसमें कहा गया कि स्टारलिंक को भारत में सर्विस देने से रोका जाए.

चूंकि BIF के अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ऐमेजॉन जैसी कंपनियां हैं. यानी इन इंटरनेट कंपनियों का प्रतिनिधित्व BIF करता है. जाहिर स्टारलिंक इन कंपनियों का कंपटीटर है. इसलिए ये कंपनियां नहीं चाहती हैं कि भारत में स्टारलिंक आए.

ET की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस बात की जांच कर रही है कि Starlink भारतीय कानून का वायलेशन करता है या नहीं. यहां इसके लिए IT Act 2000, Indian Telegraph Act 1885, Indian Wireless Telegraphy Act 1993 और Satellite Communication Policy of India 2000 के तहत देखा जाएगा कि ये कंपनी कानूनों का उल्लंघन तो नही कर रही है.

कुल मिला कर ये है कि अगर आप Starlink का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा रूक जाएं. क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि ये भारत में कब शुरू होगा या फिर शुरू होगा या नहीं.