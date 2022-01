App Quiz: Amazon दे रहा है इनाम जीतने का मौका, देने होंगे इन सवालों के सही जवाब

Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon पर हर रोज ऐप क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके सभी सवालों के सही जवाब देकर आप Amazon Pay में इनाम जीत सकते हैं. आज यानी 22 जनवरी को सभी पांच सवाल के सही जवाब देने पर आप लकी विनर हो सकते हैं. विनर बनने पर आपको 1,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.

ये प्राइज आपके Amazon Pay बैलेंस में दिया जाएगा. इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. Amazon app quiz में सवाल जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं.

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये ऐप ओनली क्विज है. इसमें भाग लेने के लिए आपको ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. Amazon ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

ऐसे खेलें क्विज

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लें. इसके बाद ऐप में फन जोन सेक्शन में जाएं. इसे आप सर्च करके भी सीधे ओपन कर सकते हैं. फन जोन ओपन होने के बाद आपको तीसरे या चौथे सेक्शन में रेड कलर का बैनर दिखेगा. इसमें आंसर और विन लिखा होगा. इस पर क्लिक करके आप क्विज खेल सकते हैं.

ये क्विज पूरे दिन तक के लिए वैलिड होता है. इसमें ज्यादातर एक ही विनर होते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कल यानी 23 जनवरी को बताया जाएगा. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

आज का पहला सवाल

1. A magnitude 7.5 earthquake recently hit which country, about 25 miles northwest of the coastal city of Barranca?--इसका जवाब है Peru.

बाकी के सवाल और उसके जवाब

2. Where did the Sagar Shakti Exercise recently take place to test combat readiness?--Kutch

3. NASA's Hubble space telescope has recently captured an image of which massive stellar nursery, also known as Gum 56?--Prawn Nebula

4. This breed of dog originated in which continent?-- Europe

और आज का आखिरी सवाल

5. This is the flag of which country?-- Singapore