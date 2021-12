Amazon App Quiz: आज इन 5 आसान सवालों के जवाब देकर जीत सकते हैं 20 हजार रुपये

Amazon आपको हर रोज इनाम जीतने का मौका देता है. इसके लिए Amazon ऐप रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. आज यानी 15 दिसंबर को सभी सवाल के सही जवाब इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं.

ये प्राइज आपके Amazon Pay बैलेंस में दिया जाएगा. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. Amazon app quiz में सवाल जेनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं.

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये ऐप ओनली क्विज है. इसमें भाग लेने के लिए आपको ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. Amazon ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लें. इसके बाद ऐप में फन जोन सेक्शन में जाएं. इसे आप सर्च करके भी सीधे ओपन कर सकते हैं. फन जोन ओपन के बाद आपको तीसरे सेक्शन में रेड कलर का बैनर दिखेगा. इसमें आंसर और विन लिखा होगा. इस पर क्लिक करके आप क्विज खेल सकते हैं.

ये क्विज पूरे दिन तक के लिए वैलिड होता है. इसमें ज्यादातर एक ही विनर होते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कल यानी 16 दिसंबर को बताया जाएगा. आज लकी विनर बनने पर आप 20,000 रुपये Amazon Pay बैलेंस में जीत सकते हैं. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

आज का पहला सवाल

1. Which Belgian-Dutch racing driver won the Belgian Grand Prix 2021?--इसका जवाब है Max Verstappen

बाकी के सवाल और उसके जवाब

2. In October 2021, the first ever Himalayan Film Festival was organised in which state/ union territory?--Ladakh

3. Najla Bouden Romdhane has become the first female prime minister in the Arab world for which country?--Tunisia

4. The lease on Hong Kong for this country expired in what year?--1997

और आज का आखिरी सवाल

5. This was a significant location used for which film trilogy?--The Hobbit