Amazon Pay Balance में 15 हजार रुपये जीतने का सुनहरा मौका, जानिए क्या है तरीका

Amazon आज आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. आप Amazon Quiz के जरिए आज 18 अप्रैल 2022 को 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेकर पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे.

Amazon Daily Quiz के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. अगर आप विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम की राशि दी जाएगी. यहां पर आपको क्विज खेलने का पूरा तरीका बता रहे हैं.

Amazon Daily Quiz के लिए आपके मोबाइल में Amazon ऐप होना जरूरी है. इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें आप Amazon अकाउंट से लॉगिन कर लें.

इसके बाद आपको Amazon के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन के बाद आपको Daily Quiz के सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. यहां पर आपको सभी सवालों के जवाब बता रहे हैं.

1. Who defeated Rafael Nadal in the final to win the Indian Wells Masters title in 2022?

जवाब- Taylor Fritz

2. In the upcoming movie 'Morbius', who plays the titular character of Dr Michael Morbius?

जवाब- Jared Leto

3. In the last year, people of which country comprised the largest chunk of foreign nationals who got the skilled worker visa in UK?

जवाब- India

4. This famous museum is located in which European country?

जवाब- France

5. This preparation of rice was created in which country?

जवाब- Italy