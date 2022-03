जल्दी करें! Amazon दे रहा है आपको 30 हजार रुपये जीतने का मौका, जानिए क्या है तरीका

Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. आप आज यानी 12 मार्च 2022 को Amazon से 30,000 रुपये का इनाम जीत सकते हैं. ये इनाम आपको Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा.

Amazon Daily Quiz में पांच सवालों के सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के घोषणा कल की जाएगी. Amazon Daily Quiz में भाग लेने के लिए आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. इसे आप सर्च बार में खोज कर भी एक्सेस कर सकते हैं.

इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालो के सही जवाब देने होंगे. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब बता रहे हैं. आपने इस क्विज को जीता है या नहीं इसे आप कल चेक कर सकते हैं.

1. Vinisha Umashankar, a student innovator turned environmentalist who carried the Queen's Baton in 2022, invented what?

जवाब- Solar-powered ironing cart

2. Who among these is not cast as the Spiderman in the movie Spider-Man: No Way Home?

जवाब- Lucas Hedges

3. Which of these is an online word puzzle where you get 6 tries to guess a 5-letter word?

जवाब- Wordle

4. This famous monument is located in which country?

जवाब- Italy

5. Name the person who designed this Iranian city square.

जवाब- Hossein Amanat