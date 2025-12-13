scorecardresearch
 
साल की आखिरी सेल का ऐलान, सस्ते में खरीद सकते हैं फोन-लैपटॉप और बहुत कुछ

साल की आखिरी सेल का ऐलान विजय सेल्स ने कर दिया है. 13 दिसंबर से शुरू हुई इस सेल में स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप समेत तमाम प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट मिलेगा. यहां ना सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि बैंक ऑफर भी मिलेंगे. विजय सेल्स से ऐपल प्रोडक्ट्स को भी डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं सेल की डिटेल्स.

Vijay Sales की साल की आखिरी सेल कई बेहतरीन डील्स मिल रही हैं. (Photo: Unsplash)
साल 2025 अपने अंतिम दिनों में है और जल्द ही नए साल का आगाज हो जाएगा. इस मौके पर विजय सेल्स ने इस साल की आखिरी सेल का ऐलान कर दिया है. ये प्लेटफॉर्म की आखिरी सेल होगी, जो आज यानी 13 दिसंबर से शुरू हो रही है. इस सेल में विभिन्न प्रोडक्ट्स पर 70 परसेंट तक का डिस्काउंट मिलेगा. 

इस सेल का फायदा उठाकर आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, वॉशिंग मशीन और दूसरे होम अप्लायंसेस खरीद सकते हैं. सेल में फ्लैट डिस्काउंट के साथ ही बैंक ऑफर भी मिलेगा. आइए जानते हैं सेल मिल रहे कुछ ऑफर्स की डिटेल्स. 

iPhone और MacBook पर ऑफर

सेल से आप Apple के विभिन्न प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. यहां से iPhone को 39,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. इस कीमत पर आपको iPhone 13 का 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा. 

वहीं MacBook को आप 72,490 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस पर खरीद सकते हैं. सेल में 30,500 रुपये की शुरुआती कीमत पर iPad खरीद पाएंगे. आपको फ्लैट डिस्काउंट के साथ ही बैंक ऑफर भी मिलेगा. ये ऑफर ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट और SBI कार्ड पर मिलेगा. 

सेल से आप 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर स्मार्टफोन खरीद सकते हैं. वहीं लैपटॉप और टैबलेट्स पर भी आपको अच्छी डील मिलेगी. विजय सेल्स पर लैपटॉप 25,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल जाएंगे. 

टीवी और वॉशिंंग मशीन पर मिलेगा डिस्काउंट

वहीं 10,999 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस से आपको टैबलेट मिलेंगे. सेल में टीवी पर भी ऑफर है. यहां से आप Smart LED TV को 10,590 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे. वहीं साउंडबार की रेंज 1699 रुपये से शुरू होती है. 

होम अप्लायंस पर भी आपको अच्छी डील मिलेगी. विजय सेल्स पर 50 परसेंट तक डिस्काउंट होम अप्लायंस कैटेगरी में मिल रहा है. वॉशिंग मशीन 8,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं. वहीं हीटर 1399 रुपये में आपको मिल जाएंगे.

