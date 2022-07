Samsung का धमाकेदार ऑफर! 'Free' में घर ले आइए महंगे स्मार्टफोन, डाउन पेमेंट का भी झंझट खत्म

कोरियन हैंडसेट मेकर Samsung ने कस्टमर्स के लिए एक नया ऑफर पेश किया है. Samsung ने फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने वाले कस्टमर्स के लिए Buy Now, Pay Later (BNPL) का ऑप्शन जारी किया है. इससे यूजर्स लगभग आधी कीमत पर Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को घर ला सकते हैं.

Samsung के Buy Now, Pay Later ऑप्शन से कस्टमर्स को टोटल अमाउंट का 60 परसेंट 18 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा. जबकि बाकी बचे 40 परसेंट अमाउंट को बुलेट पेमेंट के तौर पर 19वें इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा.

ICICI Bank क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए है ऑफर

Samsung India के स्टेटमेंट के अनुसार, ये ऑफर ICICI Bank क्रेडिट कार्ड होल्डर को दिया जा रहा है. इसका फायदा पूरे भारत में रिटेल स्टोर्स के जरिए उठाया जा सकता है. इसके अलावा इस ऑफर का फायदा लेने के लिए कस्टमर्स के पास 1.5 लाख रुपये की मिनिमम क्रेडिट लिमिट भी होनी चाहिए.

जीरो डाउन पेमेंट पर मिलेगा फोन

कंपनी के स्टेटमेंट में आगे बताया गया है कि इस ऑफर में Galaxy S22 सीरीज, Galaxy Z Fold3 और Galaxy Z Flip3 को जीरो डाउन पेमेंट और केवल 1 परसेंट के मिनिमल प्रोसेसिंग चार्ज पर खरीदा जा सकता है.

साथ में दूसरे ऑफर्स भी

ICICI Buy Now, Pay Later ऑफर के अलावा Samsung Galaxy S22 Ultra 5G खरीदने वाले कस्टमर्स Samsung Galaxy Watch4 को 2,999 रुपये में खरीद सकते हैं. Galaxy S22+ 5G या Galaxy S22 5G खरीदने वाले कस्टमर्स Galaxy Buds2 को 2,999 रुपये में खरीद सकते हैं.

Samsung का ये अनाउंसमेंट वैसे समय में आया है जब रिपोर्ट आई है कि Buy Now, Pay Later ट्रांजैक्शन पिछले 6 महीने में बढ़ा है. Experian Global Insights की एक रिपोर्ट के अनुसार Buy Now, Pay Later ट्रांजैक्शन पिछले 6 महीने में 21 परसेंट तक बढ़ा है. ग्लोबली इसमें 18 परसेंट का ग्रोथ देखा गया है.