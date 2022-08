5000mAh बैटरी और डुअल कैमरे वाले इस फोन को 549 रुपये में खरीद सकते हैं, जानें कैसे

Infinix Smart 6 Plus Lowest Price: Infinix Smart 6 Plus की सेल भारत में शुरू हो गई है. इस बजट स्मार्टफोन को आप काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं. Infinix Smart 6 Plus को ई-कॉमर्स साइट Flipkart के जरिए बेचा जा रहा है. आप केवल 549 रुपये में इस फोन को खरीद सकते हैं. जानिए क्या है पूरी डील.

