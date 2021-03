'वो 45 मिनट बेहद लंबे थे'... WhatsApp ने बयान जारी कर यूजर्स का किया शुक्रिया

मैसेजिंग ऐप WhatsApp का सर्वर शुक्रवार की रात डाउन होने के चलते भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कुछ देर के लिए ये ऐप ठप रहा. भारत में रात 11 बजे के दौरान WhatsApp डाउन हुआ और फिर लगभग आधे घंटे के बाद रात के 12 बजे के पहले ही व्हाट्सएप सामान्य तरीके से काम कर पाया.

तकरीबन 45 मिनट तक ऐप के डाउन रहने के बाद कंपनी ने बयान जारी कर असुविधा के लिए खेद जताया है. कंपनी ने ट्विटर पर लिखा, आप सभी के धैर्य के लिए शुक्रिया, 45 मिनट का काफी लंबा समय था लेकिन अब हम फिर से वापस आ गए हैं. हालांकि कंपनी ने वजह साफ नहीं कि है कि WhatsApp के डाउन होने का कारण क्या था.

Thanks for your patience, that was a long 45 minutes but we are back! #WhatsAppDown

दुनियाभर के तमाम यूजर्स का WhatsApp शुक्रवार को कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दिया था. WhatsApp के डाउन होने के वक्त ही इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर भी डाउन नजर आया था. WhatsApp के डाउन होने के दौरान मैसेज जाना ही नहीं रुका था बल्कि साथ में WhatsApp सर्वर से ऐप भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था.

Signal पर यूजर्स की संख्या बढ़ी

WhatsApp के डाउन होने के समय सिग्नल ऐप को मौका भुनाते देखा. WhatsApp के डाउन दौरान रहने के दौरान सिग्नल ने ट्वीट किया कि अचानक उसके यूजर्स की संख्या में इजाफा देखा गया है. सभी का स्वागत है. WhatsApp को वापस ठीक करने में जुटे लोगों के साथ हमारी संवेदना है. टेक इंडस्ट्री के बाहर के लोग ये कभी नहीं समझेंगे कि यह कितना अजीब होता है जब कोई कहे कि हम वीकेंड डाउनटाइम का इंतजार कर रहे हैं.

Signal registrations are through the roof; welcome everyone! Solidarity to the folks working on the WhatsApp outage. People outside of the tech industry will never understand how weird it sounds when someone says that they are "looking forward to some weekend downtime.