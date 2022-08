Infinix Smart 6 Plus आज पहली बार बिक्री के लिए होगा उपलब्ध, ऐसे केवल 749 रुपये घर ले आएं ये फोन

Infinix Smart 6 Plus First Sale Today: आज भारत में पहली बार Infinix के सस्ते स्मार्टफोन Smart 6 Plus को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा. इस फोन की कीमत 8,000 रुपये से कम है. हालांकि, इसे आप आज ऑफर में काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं. इसे केवल केवल 749 रुपये में घर ला सकते हैं.

