Amazon दे रहा है आपको बंपर इनाम जीतने का मौका, ये है पूरा तरीका

Amazon से आज आप इनाम जीत सकते हैं. Amazon आपको आज यानी 31 मार्च 2022 को 5 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. Amazon Quiz का आयोजन रोज किया जाता है.

Amazon Daily Quiz में हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 5,000 रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपको मोबाइल में Amazon ऐप का होना जरूरी है. Amazon ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप Amazon अकाउंट से इसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं. इस क्विज में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

Amazon क्विज के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. क्विज खेलने के लिए आपको ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. इसे आप सर्च बार से भी खोज करके एक्सेस कर सकते हैं.

इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. इसके बाद आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. यहां पर आपको आज के पांच सवालों के बारे में बता रहे हैं.

1. Who has been named India's first UNDP Youth Climate Champion?

जवाब- Prajakta Koli

2. Which city will host the 2032 Summer Olympics?

जवाब- Brisbane

3. Who was crowned as the winner of Mrs World 2022?

जवाब- Shaylyn Ford

4. This famous shrine is located in which country?

जवाब- Japan

5. Name this monkey species which congregate at the mountain onsens.

जवाब- Nagano snow monkey