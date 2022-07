Rafael Nadal Wimbledon: राफेल नडाल ने मुकाबले के दौरान आपा खोया... फिर जीत के बाद मांगी माफी

राफेल नडाल विम्बलडन चैम्पियनशिप 2022 के चौथे दौर में पहुंच गए हैं. नडाल ने शनिवार को तीसरे दौर के मुकाबले में 27वीं रैंक हासिल लोरेंजो सोनेगो को 6-1, 6-2, 6-4 से मात दी. दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल 2008 और 2010 में विम्बलडल चैम्पियन रह चुके हैं. क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए नडाल का मुकाबला नीदरलैंड्स के बोटिक वान डि जांडशुल्प से होगा.

26 साल के वान डि जांडशुल्प ने तीसरे राउंड में फ्रांस के रिचर्ड गास्केट को 7-5, 2-6, 7-6 (9/7), 6-1 से मात दी. वैसे लोरेंजो सोनेगो के खिलाफ मुकाबले के दौरान नडाल अपना आपा खोते हुए दिखाई दिए. दरअसल नडाल इतालवी खिलाड़ी सोनेगो द्वारा कोर्ट पर किए जा रहे शोर से परेशान थे. नडाल ने इस मसले पर अपनी नाराजगी प्रकट के लिए सोनेगो को नेट पर भी बुलाया, वहां दोनों ने काफी लंबी बातचीत की.

नडाल ने कही ये बात

अब नडाल ने उस पूरे वाकये पर सोनेगो से माफी मांग ली है. नडाल ने कहा, 'मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ वह गलत था. मुझे उन्हें नेट पर नहीं बुलाना चाहिए. इसलिए उनसे मैं माफी मांगता हूं. उसमें मेरी गलती है. कोई बात नहीं, मैं इसे समझ चुका हूं. यह कुछ ऐसा है जिसे लेकर मैंने लॉकर रूम में बात की थी. नडाल ने बताया, ' केवल एक चीज जो मैं कह सकता हूं कि मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा है. मेरा इरादा उन्हें बिल्कुल परेशान करने का नहीं था. वहां हमारे कुछ मुद्दे थे, लेकिन बस.'

Look at that passion ​💪​



Rafael Nadal leads Lorenzo Sonego 6-1, 6-2#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/W8Lj2kgimG