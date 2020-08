लंबे ब्रेक के बाद कोर्ट पर लौटे बोपन्ना को झटका, अब नजरें US open पर

भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके साथी डेनिस शापोवालोव को वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के पुरुष युगल के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा. बोपन्ना कोविड-19 के कारण पांच महीने बाद कोर्ट पर लौटे. अब वह यूएस ओपन का रुख करेंगे, जो न्यूयॉर्क में 31 अगस्त से शुरू होगा.

बोपन्ना और शापोवालोव को इस 42,22,190 डॉलर इनामी हार्डकोर्ट टूर्नामेंट के पहले दौर में 2019 में यूएस ओपन के उप विजेता मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबालोस से 4-6 6-7(1) से हार झेलनी पड़ी.

बोपन्ना का यह मार्च में क्रोएशिया के खिलाफ डेविस कप मुकाबले के बाद पहला प्रतिस्पर्धी मैच था. वह पिछले साल इंडियन वेल्स मास्टर्स के बाद लगातार शापोवालोव के साथ जोड़ी बना रहे हैं.

🔸 Victoria Azarenka & @SofiaKenin

🔹 @Clijsterskim & Hailey Baptiste

🔸 @rohanbopanna & Denis Shapovalov

🔹 @RajeevRam & Joe Salisbury



The 2020 #USOpen doubles competition is going to be 🔥🔥 https://t.co/XJ1E2LkEp1 pic.twitter.com/omh0RZLRXA