Rafael Nadal, US Open 2022: राफेल नडाल उलटफेर का शिकार, यूएस ओपन में 12 साल छोटे प्लेयर ने हराया

Rafael Nadal, US Open 2022: सबसे ज्यादा 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन राफेल नडाल उलटफेर का शिकार हुए हैं. वर्ल्ड नंबर-3 नडाल को यूएस ओपन के चौथे राउंड में अमेरिकी टेनिस प्लेयर और दुनिया के 26वें रैंकिंग फ्रांसिस टियाफो (Frances Tiafoe) ने हरा दिया है.

टेनिस की दुनिया और खासकर लाल बजरी के बादशाह नडाल को फ्रांसिस ने चार सेट तक चले मुकाबले में 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, से हराया है. 24 साल के फ्रांसिस और 36 साल के नडाल के बीच यह मैच तीन घंटे और 34 मिनट तक चला.

इस साल दो ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नडाल

इस साल शानदार फॉर्म में चल रहे नडाल के लिए यह एक बड़ा झटका भी मान सकते हैं. उन्होंने इस साल के शुरुआती दो ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन खिताब जीता था. विम्बलडन में नडाल सेमीफाइनल तक पहुंचे थे. नडाल ने अपने करियर में रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं. इनमें 14 बार फ्रेंच ओपन, 4 बार यूएस ओपन, दो बार विम्बलडन और दो बार ऑस्ट्रेलियन ओपन शामिल हैं.

It was great to have @RafaelNadal back in New York this year.#USOpen pic.twitter.com/MNhZHRPp6J