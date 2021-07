जोकोविच की आसान जीत, 50वीं बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

मौजूदा चैम्पियन नोवाक जोकोविच ने अपनी प्रत्येक सर्विस पर अंक बनाकर विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में आसान जीत के साथ 50वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच ने 17वीं वरीयता प्राप्त क्रिस्टियन गारिन को 6-2, 6-4, 6-2 से हराया. वह विम्बलडन में 12वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं.

विम्बलडन में सर्वाधिक बार अंतिम 8 में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में रोजर फेडरर (18) और जिमी कोनर्स (14) के बाद वह आर्थर गोरे के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

50 Grand Slam quarter-finals.



In this form, he's going to take some beating...#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/t9HWGHGZ2Y