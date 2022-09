Roger Federer Last Match: रोजर फेडरर के आखिरी मैच से पहले विवाद, कोर्ट में युवक ने खुद को लगाई आग, VIDEO

Roger Federer Last Match: टेनिस की दुनिया के स्टार प्लेयर रोजर फेडरर ने शुक्रवार (23 सितंबर) की देर रात अपने करियर का आखिरी मैच खेला. यह मैच लंदन में हुआ, लेकिन इससे पहले एक बड़ा विवाद हो गया. कोर्ट पर फेडरर के मैच से एक शख्स आया और उसने बीच में बैठकर खुद के हाथ में आग लगा ली.

दरअसल, यह व्यक्ति क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट था, जो इंग्लैंड में प्राइवेट जेट की उड़ान पर प्रतिबंध की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था. जब यह व्यक्ति कोर्ट में घुसकर प्रदर्शन कर रहा था, तब ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास और अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन के बीच मैच चल रहा था.

सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्रदर्शनकारी को बाहर किया

प्रदर्शनकारी के कारण मैच को बीच में ही कुछ देर के लिए रोक दिया गया था. इस व्यक्ति ने कोर्ट में बैठकर खुद के हाथ में आग लगा ली थी. तभी स्टाफ वहां पहुंचा और उसने आग बुझाते हुए शख्स को बाहर किया.

इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने थोड़ी देर कोर्ट की जांच की और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया. इसके बाद फिर से मैच को शुरू किया गया. बता दें कि सितसिपास ने श्वार्ट्जमैन के खिलाफ यह मैच 6-2, 6-1 से जीत लिया.

A climate change activist set his arm on fire at the Laver Cup tennis court on Roger Federer's last day as a professional tennis player



pic.twitter.com/VJA5qoPeXO