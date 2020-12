IND vs AUS: टीम इंडिया ने प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया, जानिए किसे मिला मौका?

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है. गुरुवार से शुरू हो रहे एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई चुनौती का सामना करने के लिए जिन खिलाड़ियों को टीम इंडिया उतारेगी, उसका खुलासा एक दिन पहले ही कर दिया गया.

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए सीरीज के पिंक टेस्ट में ऋद्धिमान साहा को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सलामी बल्लेबाज के तौर पर पृथ्वी शॉ को शामिल किया गया है, जबकि केएल राहुल बाहर हैं.

एडिलेड टेस्ट: प्लेइंग इलेवन -

विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, मो. शमी, जसप्रीत बुमराह.

UPDATE🚨: Here’s #TeamIndia’s playing XI for the first Border-Gavaskar Test against Australia starting tomorrow in Adelaide. #AUSvIND pic.twitter.com/WbVRWrhqwi