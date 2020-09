IPL: तो आज फिर दिखेगा तेवतिया का तेवर? राजस्थान और KKR में होगी भिड़ंत

आईपीएल के 13वें सीजन के 12वें मुकाबले में बुधवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) से होगा. कोलकाता को अगर अपना अभियान पटरी पर बनाए रखना है तो उसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

रॉयल्स को शुरू से छुपा रुस्तम माना जा रहा था और उसने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अपना यह लक्षण जगजाहिर कर दिया. पिछले मैच में उसने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ 224 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को हासिल किया था.

A look at the Points Table after Match 11 of #Dream11IPL . pic.twitter.com/NT3MW4O7fS

रॉयल्स की बल्लेबाजी को देखते हुए कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है. इसके अलावा सत्र के दोनों सुपर ओवर दुबई में खेले गए हैं. यह स्थान दोनों टीमों के लिए नया है क्योंकि वे इस सत्र में यहां अपना पहला मैच खेलेंगी. रिकॉर्ड के लिए बता दें कि दुबई में अब तक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सभी पांचों मैच जीते हैं.

RR vs KKR: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 20 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. राजस्थान ने 10 और कोलकाता ने 8 मैच जीते हैं. दोनों के बीच दो मुकाबले (केपटाउन 2009 और अबु धाबी 2014) टाई हुए और सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी. इस तरह दोनों टीमें 10-10 से बराबरी पर हैं.

मौजूदा आईपीएल में रॉयल्स ने अपने दोनों मैच जीते हैं और उसने बड़ी आसानी से 200 रनों की संख्या को पार किया है. उसकी इन सफलताओं में संजू सैमसन और राहुल तेवतिया का योगदान अहम रहा है जो अब तक स्टार खिलाड़ियों पर भारी पड़े हैं.

The making of History in photos. 📸 #RRvKXIP | #HallaBol | #IPL2020

हरियाणा के ऑलराउंडर तेवतिया ने किंग्स इलेवन के खिलाफ पिछले मैच में 31 गेंदों पर 53 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया था. उनकी इस पारी से रॉयल्स ने तीन गेंदें शेष रहते हुए ही 224 रन का लक्ष्य हासिल कर दिया था.

तेवतिया ने एक समय 19 गेंदों पर आठ और फिर 23 गेंदों पर 17 रन बनाए थे, लेकिन अचानक उनके अंदर का आक्रामक बल्लेबाज जाग उठा और उन्होंने तेज गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल के एक ओवर में पांच छक्के लगाकर मैच का नक्शा बदल दिया.

लेकिन रॉयल्स की पहली दो जीत के नायक केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज सैमसन रहे. उन्होंने लगातार दो अर्धशतक जमाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 214.86 है. इससे उन्होंने भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के स्थान के लिए फिर से अपना दावा पेश कर दिया है.

कप्तान स्टीव स्मिथ ने भरोसमंद की भूमिका निभाई है. उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज जोस बटलर से टीम को धमाकेदार पारी का इंतजार है.

ऐसी स्थिति में अगर KKR को रॉयल्स की बराबरी करनी है या उससे आगे निकलना है तो उसके सबसे बड़े स्टार आंद्रे रसेल और इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

Our boys are off the mark and now ready for the third battle!@patcummins30 #KKRHaiTaiyaar #Dream11IPL #RRvKKR pic.twitter.com/BotcWkyu2f