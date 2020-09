IPL: राशिद-भुवनेश्वर ने सनराइजर्स को दिलाई पहली जीत, दिल्ली कैपिटल्स 15 रनों से पस्त

आईपीएएल के 13वें सीजन के 11वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत का खाता खुला. मंगलवार रात अबु धाबी में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से मात दी. 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम निर्धारित ओवरों में 147/7 रन ही बना पाई. सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार दो हार के बाद पहली जीत का स्वाद चखा, जबकि दिल्ली की लगातार दो जीत के बाद यह पहली हार है.

सनराइजर्स की जीत के नायक फिरकी के फनकार राशिद खान रहे, जिन्होंने चार ओवरों में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए. भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवरों में 25 रन देकर 2 विकेट निकाले. इसके अलावा खलील अहमद ओर टी नटराजन ने एक-एक सफलता अर्जित की.

.@SunRisers register their first win of #Dream11IPL 2020 as they beat #DelhiCapitals by 15 runs in Match 11



A look at the Match Summary below 👇#DCvSRH pic.twitter.com/OWyZdkhenD