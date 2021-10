RR के खिलाफ किस मकसद से उतरी थी मुंबई? कप्तान रोहित शर्मा ने किया खुलासा

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल-14 के 51वें मैच में अहम जीत हासिल की और प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखीं. मुंबई ने 10 ओवरों से भी अधिक शेष रहते राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया. कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उनकी टीम बेहतर रनरेट को ध्यान में रखकर इसी अंदाज में मैच जीतने के इरादे से उतरी थी.

जीत के लिए 91 रनों का लक्ष्य मुंबई ने 8.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया. अब वह 13 मैचों में 12 अंक लेकर प्लेऑफ के चौथे स्थान के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ दौड़ में बनी हुई है. केकेआर नेट न रेट के आधार पर चौथे स्थान पर है, जबकि मुंबई इस जीत के बाद पांचवें स्थान पर है. दोनों को एक-एक मैच और खेलना है.

A look at the Points Table after Match 51 of the #VIVOIPL 👇 #RRvMI pic.twitter.com/VwyvG4FKfP