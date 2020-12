NZ vs WI: न्यूजीलैंड ने विंडीज का 2-0 से किया सफाया, टेस्ट रैंकिंग में AUS को टक्कर

न्यूजीलैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 12 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज में ‘क्लीन स्वीप’ कर लिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष शीर्ष पर भी पहुंच गई. इस जीत से न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के समान 116 अंक हो गए हैं, जो टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष पर है. विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में भी न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गई.

वेस्टइंडीज ने चौथे दिन सोमवार को छह विकेट पर 244 रनों से आगे खेलना शुरू किया. पहली पारी में 329 रनों से पिछड़ने के बाद फॉलोऑन खेलते हुए उसे पारी की हार टालने के लिए 85 रनों की जरूरत थी.

It's neck and neck at the top of the @MRFWorldwide ICC Test Team Rankings. Australia are still No.1 with 116.461 rating points 📈



New Zealand are just behind with 116.375 👀



Full rankings: https://t.co/79zdXNIBv3 pic.twitter.com/mceTjXfHEu