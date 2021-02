18वें ग्रैंड स्लैम खिताब से एक कदम दूर जोकोविच, फाइनल में रूसी खिलाड़ी से टक्कर

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खिताबी जीत से एक कदम दूर हैं. 18वें गैंड स्लैम खिताब की ओर बढ़ रहे सर्बियाई स्टार का मुकाबला रविवार को रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा.

वर्ल्ड नंबर-4 डेनिल मेदवेदेव ने 5वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में प्रवेश किया. क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल को चार घंटे तक चले मुकाबले में हराने वाले सिटसिपास उस लय को बरकरार नहीं रख सके और मेदवेदेव ने उन्हें 6-4, 6-2, 7-5 से हराया. ग्रीस के 22 साल के सिटसिपास पर थकान का असर साफ नजर आ रहा था,

दूसरी ओर मेदवेदेव शानदार फॉर्म में थे और उनकी सर्विस सिर्फ एक बार टूटी. उन्होंने 17 ऐस और 46 विनर लगाए. फाइनल में दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव का सामना 8 बार के ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैम्पियन जोकोविच से होगा, जो 17 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके हैं.

जोकोविच ने सेमीफाइनल में 114वीं रैंकिग वाले क्वालिफायर असलान करात्सेव को मात दी थी. मेदवेदेव 2019 अमेरिकी ओपन के फाइनल में नडाल से हारे थे.

