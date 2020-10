RR पर जीत से गदगद विजय शंकर बोले- मेरे लिए 'करो या मरो' जैसा मैच था

ऑलराउंडर विजय शंकर ने कहा कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच को अपने लिए ‘करो या मरो’ की तरह लिया था. उन्होंने कहा कि वह जानते थे कि बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करने पर ही वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की प्लेइंग इलेवन में अपना स्थान बचा सकते हैं.

मनीष पांडे (नाबाद 83) और शंकर (नाबाद 52) के बीच तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की अटूट साझेदारी की मदद से सनराइजर्स ने रॉयल्स के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की. इससे उसके 10 मैचों में 8 अंक हो गए हैं. टीम 5वें स्थान पर पहुंच गई है.

शंकर ने मैच के बाद कहा, ‘अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो यह मेरे लिए करो या मरो जैसा मैच था. मैं इस मैच को इसी तरह से ले रहा था. मैं बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था और इसलिए मुझे इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करना था. दुर्भाग्य से कहो या सौभाग्य से हमने शुरू में दो विकेट गंवा दिए और ऐसे में टीम ने मुझे ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिये भेज दिया.’

