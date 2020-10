IPL: आज KKR और KXIP में जंग, जीत का 'पंच' लगा पाएंगे पंजाब के धुरंधर?

आईपीएल के 13वें सीजन के 46वें मुकाबले में सोमवार को कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की टीमें आमने-सामने होंगी. लगातार 4 जीत से 'प्ले ऑफ' में जगह बनाने की मजबूत दावेदार के रूप में उभरी पंजाब की टीम केकेआर के खिलाफ अपना करिश्माई प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेगी. शारजाह में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

KKR vs KXIP आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच अब तक 26 मुकाबले (2008-2020) हो चुके हैं. कोलकाता को 18, जबकि पंजाब को 8 में जीत मिली है.

प्ले ऑफ की दौड़ अब काफी कड़ी हो गई है और ऐसे में दोनों टीमें जीत के महत्व को अच्छी तरह से समझती हैं. किंग्स इलेवन के 11 मैचों में 5 जीत से 10 अंक हैं और वह 5वें स्थान पर है जबकि केकेआर के 12 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर है. पंजाब की टीम एक जीत से शीर्ष चार में पहुंच जाएगी, जबकि केकेआर अगर जीत दर्ज करती है तो उसके 14 अंक हो जाएंगे और इससे उसकी प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना भी मजबूत हो जाएगी.

