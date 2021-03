India vs England Live Score 1st ODI: टीम इंडिया की सधी शुरुआत, रोहित-धवन क्रीज पर

टीम इंडिया ने 11 ओवरों में 42/0 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा (20) और शिखर धवन (22) क्रीज पर हैं. बल्लेबाजी की शुरुआत रोहित शर्मा और शिखर धवन ने की. दो लगातार मेडन ओवर (चौथा और 5वां) रहे. इसके बाद धवन ने अपने हाथ खोले. रोहित ने भी अपनी लय पाई. हालांकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अंकुश रखने की कोशिश की है.

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने भारत के खिलाफ पुणे में खेले जा रहे पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया. भारत ने क्रुणाल पंड्या और प्रसिद्ध कृष्णा को वनडे में पदार्पण का मौका दिया है. विकेटकीपर ऋषभ पंत को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली है. केएल राहुल पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के अलावा विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी निभाएंगे.

इंग्लैंड ने सैम बिलिंग्स, टॉम करेन और मोईन अली को अपनी अंतिम एकादश में रखा है. इंग्लैंड ने टेस्ट और टी20 में जीत से शुरुआत की थी, लेकिन इन दोनों प्रारूपों में वह लय बरकरार रखने में नाकाम रहा था. अब इयोन मॉर्गन की अगुआई वाली टीम अपनी इन कमियों को दूर कर दौरे का सकारात्मक अंत करना चाहेगी.

Here are the Playing XIs 👇 #TeamIndia #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/VLK8ZDvQ3K