IND vs ENG: चेपॉक में लौटी क्रिकेट की दीवानगी, गूंजा 'रोहित-रोहित'

करीब एक साल से कोरोना महामारी ने खेलों से दर्शकों को दूर करके मानो उनकी संजीवनी ही छीन ली थी, लेकिन अब चेपॉक स्टेडियम पर दर्शकों के लौटते ही चिर परिचित उत्साह और क्रिकेट को लेकर दीवानगी की बानगी साफ देखने को मिली. निराशा और नकारात्मकता में बीते पिछले दौर को भुलाकर वे रोहित शर्मा के शॉट्स पर उछलते नजर आए. रोहित के शतक पर यहां जश्न का माहौल दिखा. शनिवार को चेन्नई टेस्ट के पहले दिन रोहित ने अपने करियर का 7वां और इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट शतक जड़ा.

किसी ने अपने ‘थाला’ महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहन रखी थी, तो किसी ने हाथ में ‘भारत आर्मी’ का बैनर थाम रखा था. किसी ने मास्क पहन रखा था, तो किसी ने नहीं. करीब 14 से 15 हजार दर्शकों की मौजूदगी ने मैदान का माहौल ही बदल दिया था.

