IPL खेलने निकले डिकॉक-रबाडा, PAK ने साउथ अफ्रीका से जीत ली सीरीज

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम वनडे में 28 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से जीती. पिछले मैच में सात रनों से दोहरे शतक से चूकने वाले फखर जमां के एक और शतक तथा कप्तान बाबर आजम की शानदार पारी की बदौलत उसे यह जीत हासिल हुई. इन दोनों टीमों के बीच अब चार मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी.

कुछ शीर्ष खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम को यह हार मिली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भाग लेने के लिए भारत रवाना होने के कारण क्विंटन डिकॉक, कैगिसो रबाडा, डेविड मिलर, एनरिक नोर्तजे और लुंगी नगिदी इस मैच में नहीं खेले थे.

सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 320 रन का मजबूत स्कोर बनाया. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 49.3 ओवरों में 292 रन पर आउट हो गया. उसकी तरफ से सलामी बल्लेबाज जानेमन मलान (70), काइल वेरीनी (62) और एंडिल फेहलुकवायो (54) ने अर्धशतक जमाए. पाकिस्तान के लिेए मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह आफरीदी ने तीन-तीन विकेट लिये.

इससे पहले पिछले मैच में 193 रनों के निजी योग पर विवादास्पद तरीके से रन आउट होने वाले फखर जमां ने 104 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उन्होंने इमाम उल हक (57) के साथ पहले विकेट के लिए 112 और बाबर आजम (82 गेंदों पर 94, 7 चौके, 3 छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़कर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाई.

