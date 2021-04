डिकॉक की 'चालाकी' का शिकार हुए फखर जमां, आउट होने पर विवाद, VIDEO

पाकिस्तान के ओपनर फखर जमां ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 193 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि उनकी इस पारी के बावजूद जोहानसबर्ग में रविवार को खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान को 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाए.

जवाब में पाकिस्तान 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 324 रन ही बना पाई. पाकिस्तान अगर लक्ष्य के करीब तक पहुंची तो इसका श्रेय फखर जमां को जाता है. पाकिस्तान के 324 रन में से 193 रन अकेले उन्होंने बनाए. फखर जमां एडम मार्क्रम के थ्रो पर रन आउट हुए. हालांकि फखर जमां जिस तरीके से रन आउट किए गए उसपर सवाल खड़े हो रहे हैं.

दरअसल, फखर जमां 'फेक फील्डिंग' का शिकार हुए. आखिरी ओवर की पहली गेंद पर फखर जमां ने लुंगी एंगिडी पर दो रन लेने का प्रयास किया. लांग-ऑफ पर फील्डिंग कर रहे एडम मार्क्रम ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद को स्ट्राइकर एंड की तरफ फेंका. इसी बीच विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने ऐसे इशारा किया, जैसे मार्क्रम का थ्रो बॉलिंग एंड पर आ रहा हो. इसके बाद फखर पीछे देखने के लिए मुड़े और बॉल सीधे स्टंप्स पर आकर लग गई.

That was some next level stuff from Quinton de kock. Almost saw a mini Kumar Sangakkara inside him#SAvPAK #fakharzaman #deock pic.twitter.com/xTSzmow05o

— priya sharma (@iplteamtrolls) April 4, 2021

फखर जमां के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने रिएक्ट भी किया. लोग इसे खेल-भावना के खिलाफ बता रहे हैं. दिग्गज खिलाड़ी भी इससे काफी नाराज दिखाई दिए.

Was this run out by @QuinnyDeKock69 against the spirit of the game?

I'd leave it for you guys to decide. 🤐#PAKvSA — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 4, 2021

क्या कहता है आईसीसी का नियम

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के नियम 41.5 के अनुसार 'फेक फील्डिंग' का नियम कहता है कि किसी भी फील्डर के लिए जानबूझकर, अपने शब्दों से अथवा एक्शन से स्ट्राइकर के गेंद खेलने के बाद किसी भी बल्लेबाज का ध्यान भटकाना, बहकाना अथवा बाधा पैदा करना गलत है. नियम 41.5.2 के मुताबिक, यह दोनों में से किसी भी अंपायर का दायित्व है कि वह तय करे कि बहकाना, ध्यान भटकाना अथवा बाधा उत्पन्न करना जानबूझकर किया गया है अथवा नहीं.

By pointing to the non-strikers' end to trick Fakhar Zaman, was Quinton de Kock guilty of violating fake fielding laws?



Vote below 👇#SAvPAK | #SAvsPAK | #PAKvSA pic.twitter.com/Y1elDAJmcx — 🏏FlashScore Cricket Commentators (@FlashCric) April 4, 2021

अगर अंपायर यह पाता है कि किसी फील्डर ने जानबूझकर गलती की है तो वह खिलाड़ी को नॉटआउट करार दे सकता है और गेंद डेड बॉल हो जाएगी. इसके साथ ही बैटिंग कर रही टीम को पांच रन दिए जाएंगे. इसके साथ ही उस गेंद पर बने रन भी टीम को मिलेंगे.

लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन:

193- फखर जमां vs साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग, 2021

185*- शेन वॉटसन vs बांग्लादेश, मीरपुर 2011

183*- एमएस धोनी vs श्रीलंका, जयपुर 2005

183- विराट कोहली vs पाकिस्तान, मीरपुर 2012