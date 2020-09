IPL: प्रैक्टिस में जमकर चला ऋषभ पंत का बल्ला, लेकिन कोच पोंटिंग ने कही ये बात

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कोच रिकी पोंटिंग को अपने शीर्षक्रम खासकर स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इस सत्र में प्रभावी प्रदर्शन की उम्मीद है. लेकिन उन्होंने कहा कि वह इस युवा खिलाड़ी पर अपेक्षाओं का दबाव नहीं डालेंगे.

किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ रविवार को दिल्ली के अभियान के आगाज से पूर्व पोंटिंग ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,‘मुझे पूरी टीम से काफी उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है कि ऋषभ इस बार भी प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. लेकिन एक कोच होने के नाते मैं ऐसी कोई अपेक्षाएं नहीं रखना चाहता जो खिलाड़ी को खुद से भी नहीं हो.’

उन्होंने कहा,‘कोचिंग स्टाफ का काम टीम पर से दबाव कम करना है, ताकि खिलाड़ी खुलकर स्वाभाविक खेल दिखा सकें.’ आईपीएल के पिछले सत्र में 16 मैचों में 162 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 488 रन बनाने वाले पंत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 27 गेंदों में 78 रन बनाए थे. उन्होंने यहां भी अभ्यास मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

पोंटिंग ने कहा कि अजिंक्य रहाणे के आने से टीम की बल्लेबाजी की गहराई बढ़ी है. उन्होंने कहा,‘टीम में काफी लचीलापन है और रहाणे के आने से गहराई भी बढ़ी है. श्रेयस ने पिछले साल शानदार प्रदर्शन किया. पंत, शिमरॉन हेटमेयर, एलेक्स कैरी बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं और निचले क्रम पर अक्षर पटेल भी हैं.’

