भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर माइकल वॉन बोले- व्हाइट बॉल का ये बेस्ट बॉलर

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जमकर तारीफ की है. उन्होंने भुवी को सीमित ओवरों के क्रिकेट में दुनिया का सबसे कुशल गेंदबाज कहा है. भुवनेश्वर कुमार की चोट के बाद वापसी बेहद शानदार रही है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भुवी ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाले थे. उससे पहले टी20 सीरीज में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा था. आखिरी टी20 मैच में भुवी ने चार ओवरों में 15 रन देकर दो विकेट झटके थे. इस प्रदर्शन के चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था.

माइकल वॉन ने क्रिकबज से कहा, 'भुवनेश्वर कुमार सफेद गेंद के सबसे कुशल गेंदबाज हैं. मैं किसी अन्य गेंदबाज के बारे में नहीं सोच सकता, जो 80 मील प्रति घंटा की गति से गेंदबाजी करता है और वह गेंद को स्विंग कराने में माहिर हो. चाहे वह आउटस्विंगर हो, इनस्विंगर और कटर हो.'

उन्होंने कहा, 'भुवी यॉर्कर के साथ ही बाउंसर भी कर सकते हैं. हमेशा नहीं, लेकिन जब वह किसी बल्लेबाज को अनसेट करना चाहते हैं, तो वह बाउंसर का उपयोग करते हैं. इस स्पीड पर उनसे बेहतरीन गेंदबाजी मुझे नहीं दिखता. जब आपको लगता है कि वह चोट से वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार के लिए यह एक बेहतरीन वापसी है.'

