इंग्लैंड को तगड़ा झटका, जोफ्रा आर्चर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से हुए बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड को तगड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर कोहनी की चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने रविवार को बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की.

दरअसल, ससेक्स के लिए काउंटी चैम्पियनशिप मुकाबले में खेलते हुए उनकी कोहनी की पुरानी चोट फिर से उभर आई थी. केंट के खिलाफ मुकाबले में आर्चर ने पहली पारी में 29 रन देकर दो विकेट चटकाए. यह तेज गेंदबाज हालांकि दूसरी पारी में सिर्फ पांच ओवर ही फेंक सका और उन्होंने कोहनी में सूजन की शिकायत की.

Get well soon, @JofraArcher 🙏