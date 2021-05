न्यूजीलैंड के इस दिग्गज विकेटकीपर का ऐलान, WTC फाइनल के बाद होंगे रिटायर

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग ने घोषणा की है कि वह अगले महीने इंग्लैंड में भारत के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे. साउथैम्पटन में होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल (18-22 जून) में वह आखिरी बार न्यूजीलैंड के लिए खेलते दिखेंगे. इससे पहले न्यूजीलैंड को इंग्लैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है.

दक्षिण अफ्रीका में जन्मे वाटलिंग ने अगले सत्र के लिए न्यूजीलैंड के 20 अनुबंधित खिलाड़ियों की शुक्रवार को जारी होने वाली सूची से पहले यह घोषणा की है. बीजे वाटलिंग ने कहा, 'यह अलविदा कहने का सही समय है. न्यूजीलैंड के लिए खेलना मेरे लिए सम्मान की बात रही, खासकर टेस्ट कैप पहनना. टेस्ट मैच इस खेल का सबसे अहम हिस्सा है और कीवी टीम के साथ सफेद कपड़े में मैदान पर उतरना हर पल मेरे लिए बेहद खास रहा. मैंने कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेला और काफी अच्छे दोस्त बनाए. मुझे कई खिलाड़ियों से काफी मदद भी मिली जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा.'

35 साल के वाटलिंग ने न्यूजीलैंड के हाल में टेस्ट मैचों में अच्छे प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 2009 में सलामी बल्लेबाज और कामचलाऊ विकेटकीपर के रूप में करियर की शुरुआत की, लेकिन 2013 में जब ब्रैंडन मैक्कुलम ने टेस्ट मैचों में विकेटकीपिंग करनी छोड़ दी तो वाटलिंग न्यूजीलैंड के पहली पसंद के विकेटकीपर बन गए.

वाटलिंग ने अब तक 73 टेस्ट मैचों में 38.11 की औसत से 3773 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने विकेटकीपर के रूप में 257 शिकार किए हैं, जो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड है. इनमें 249 कैच शामिल हैं.

